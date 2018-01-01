Бразилия - Мексика - 2:0. Бразильцы в четвертьфинале. Фото, видео голов

Сборная Бразилии выходит в четвертьфинал ЧМ-2018.

Матч за выход в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Бразилии и Мексики закончился победой бразильцев со счетом 2:0. Таким образом сборная Бразилии выходит в четвертьфинал, а сборная Мексики покидает мундиаль.

Бразилия - Мексика 2:0

2 июля, "Самара-Арена"

Голы: Неймар (51), Фирмино (88)

Бразилия - Алиссон, Тиаго Силва, Филипе Луис, Фагнер, Миранда, Паулиньо (Фернандиньо, 80), Каземиро, Коутиньо (Фирмино, 86), Виллиан (Маркиньос, 90), Неймар, Габриэл Жезус.

Мексика - Очоа, Айяла, Маркес (Лайюн, 46), Альварес (Дос Сантос, 55), Сальседо, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Эррера, Лосано, Эрнандес (Хименес, 60).

Предупреждения: Альварес (38), Филипе Луис (43), Эррера (55), Каземиро (59), Сальседо (77), Гуардадо (90).

Путь Бразилии в плей-офф был нелегким: сначала ничья 1:1 в матче против Швейцарии, потом бразильцы с трудом обыграли 2:0 Коста-Рику, забив оба мяча в дополнительное время, и только победа 2:0 над Сербией гарантировала им первое место в группе и путевку в 1/8 финала.

Мексика же начала ЧМ-2018 с двух ярких побед: над Южной Кореей 2:1 и чемпионом мира 2014 года Германией 1:0. В последнем матче мексиканцы проиграли Швеции 0:3.

Во вторник, 3 июля, в Санкт-Петербурге в 17.00 сборная Швеции сыграет со сборной Швейцарии, а в 21.00 в Москве сборная Колумбии померяется силами с командой Англии. Матчи стадии 1/4 финала будут сыграны 6-7 июля. Полное расписание матчей плей-офф ЧМ-2018.

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