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Бразильский полузащитник "Шахтера" стал игроком команды Моуриньо

Сегодня, 18:50

Трансфер Фреда подтвердил официальный сайт манкунианцев.

Фред
Фред стал игроком английского «Манчестер Юнайтед» @FCShakhtar
Полузащитник сборной Бразилии и донецкого "Шахтера" Фред стал игроком английского "Манчестер Юнайтед".

Трансфер Фреда подтвердил официальный сайт манкунианцев, эту же информацию подтвердил и официальный сайт "Шахтера".

"ФК "Шахтер" объявляет о достижении соглашения с "Манчестер Юнайтед" о переходе Фредерико Родригеса де Паула Сантоса в английский клуб", — говорится в сообщении на сайте "горняков".


Отметим, что официально сумма сделки не называется, однако ранее трансфер Фреда оценивался в 50-60 миллионов евро.

В Донецк Фред переехал из бразильского "Интернасьоналя" в 2013 году за 15 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Манчестер Сити" был готов выложить за трансфер Фреда 45 млн фунтов.

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Теги:  
Фред, Шахтер, Манчествр Юнайтед
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