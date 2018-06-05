Бразильский полузащитник "Шахтера" стал игроком команды Моуриньо

Трансфер Фреда подтвердил официальный сайт манкунианцев.

Фред стал игроком английского «Манчестер Юнайтед» @FCShakhtar

Полузащитник сборной Бразилии и донецкого "Шахтера" Фред стал игроком английского "Манчестер Юнайтед".

Трансфер Фреда подтвердил официальный сайт манкунианцев, эту же информацию подтвердил и официальный сайт "Шахтера".

"ФК "Шахтер" объявляет о достижении соглашения с "Манчестер Юнайтед" о переходе Фредерико Родригеса де Паула Сантоса в английский клуб", — говорится в сообщении на сайте "горняков".

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8 — Manchester United (@ManUtd) June 5, 2018

Отметим, что официально сумма сделки не называется, однако ранее трансфер Фреда оценивался в 50-60 миллионов евро.

В Донецк Фред переехал из бразильского "Интернасьоналя" в 2013 году за 15 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Манчестер Сити" был готов выложить за трансфер Фреда 45 млн фунтов.

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