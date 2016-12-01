Бразильский полузащитник "Шахтера" заявил о желании вернуться на родину

Бразилец напомнил о том, что у него еще год контракта с донецким клубом.

Тайсон заявил о желании вернуться на родину Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Тайсон заявил о том, что хочет снова выступать на родине за местный "Интернасьонал".

Об этом Тайсон заявил в комментарии Globo.

Бразилец напомнил о том, что у него еще год контракта с донецким клубом. По его словам, он может подписать предварительный контракт с "Интернасьоналом", если украинская сторона не отпустит его сейчас.

"Все зависит от того, как будут развиваться события, но я хочу вернуться. Если меня не отпустят, я не будут заключать новое соглашение", — отметил легионер.

Бразильский футболист также указал на то, что он выступает в Украине уже семь лет. В то же время, он разочарован тем, что "Интернасьонал" покинул элиту местного футбола, и если возвращаться на родину, добавил Тайсон, то только в "Интернасьонал".

"Не могу сказать, что я близок или далек от перехода. Шансы — 50 процентов", — заявил полузащитник.

Напомним, ранее Тайсон рассматривался одним из кандидатов в национальную сборную Украины.