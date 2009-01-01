Бразильскому полузащитнику "Шахтера" продлили дисквалификацию за допинг

ФИФА уже отстраняла Фреда от участия во всех турнирах до июня 2016 года.

Бразилец Фред kfu.com.ua

Полузащитнику "Шахтера" бразильцу Фреду продлили дисквалификацию за употребление допинга.

Об этом в Twiter сообщает Football Hub.

Сроки дисквалификации пока не сообщаются. Отмечается, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обжаловало предыдущий полугодовой срок наказания.

Ранее ФИФА отстраняла Фреда от участия во всех турнирах до июня 2016 года.

Во время выступления за сборную Бразилии на Кубке Америки-2015 в допинг-пробах хавбека "Шахтера" нашли запрещенный гидрохлоротиазид.

Напомним, в конце июля 2015-го турецкий "Фенербахче" подавал протест против "Шахтера" за участие Фреда в матче Лиги чемпионов. УЕФА неофициально рекомендовал вице-чемпиону Украины не выпускать Фреда на матч, однако бразилец вышел в стартовом составе и отыграл 90 минут.