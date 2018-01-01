Британский боксер умер вскоре после победы на ринге

Боец победил своего соотечественника, а позже потерял сознание.

Боксера Скотта Вестгарта госпитализировали после боя с подозрением на кровоизлияние в мозг Скриншот видео с youtube.com

В субботу, 24 февраля, в английском городе Донкастер прошел бой между британскими боксерами Скоттом Вестгартом и Деком Спелманом, первый спортсмен победил соперника по очкам, но после противостояния ему стало плохо.

Победителя госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг, позже он скончался, боксеру был 31 год, пишет ВВС.

Вестгарт победил Спелмана после десяти напряженных раундов с обоюдными нокдаунами, во время интервью после боя триумфатор выглядел неважно, а в раздевалке потерял сознание.

Британец умер в госпитале. За свою карьеру на профи-ринге спортсмен провел десять боев, семь из которых выиграл (в двух — победил нокаутом).

Напомним, в конце сентября 2016 года в Шотландии скончался известный 25-летний местный боксер полусреднего веса Майк Тоуэлл по прозвищу "Железный", получивший два сильных удара в голову во время противостояния с Дэйлом Эвансом.