Британский боксер умер вскоре после победы на ринге

Боец победил своего соотечественника, а позже потерял сознание.
Победителя госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг, позже он скончался, боксеру был 31 год, пишет ВВС.
Вестгарт победил Спелмана после десяти напряженных раундов с обоюдными нокдаунами, во время интервью после боя триумфатор выглядел неважно, а в раздевалке потерял сознание.
Британец умер в госпитале. За свою карьеру на профи-ринге спортсмен провел десять боев, семь из которых выиграл (в двух — победил нокаутом).
Напомним, в конце сентября 2016 года в Шотландии скончался известный 25-летний местный боксер полусреднего веса Майк Тоуэлл по прозвищу "Железный", получивший два сильных удара в голову во время противостояния с Дэйлом Эвансом.