Британский "шакал" хочет хорошенько заработать на бое с Ломаченко

Для "шакала" важно, что бой должен быть привлекательным с точки зрения финансов.

Василией Ломаченко. facebook.com/VasylLomachenko

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBA британецна прозвище "Шакал" согласен на бой с Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинским боксером Василием Ломаченко.

По его словам, он не боится чемпиона WBO, пишет ТСН.

"Ломаченко? Почему нет? Конечно, этот бой должен быть привлекательным с точки зрения финансов. Когда люди упрекают меня в разговорах о деньгах, я считаю, что это важно. У меня двое детей и семья.

Бой против Ломаченко будет прибыльным, а также это будет отличный скальп, если я побью кого-то его уровня. Я не вызываю его на бой, но и не боюсь его", — отметил Фрэмптон.

Отметим, следующий поединок Фрэмптона состоится 28 января. В этот день он сразится с Санта Крусом в бою-реванше.

Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко в следующий раз выйдет на ринг 15 апреля.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе панамец Хесреел Корралес готов к объединительному бою с Ломаченко, если "будет интересное предложение"

Стоит отметить, американское издание признало украинца Василия Ломаченко лучшим боксером мира.