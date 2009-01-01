Британский "шакал" хочет хорошенько заработать на бое с Ломаченко

Для "шакала" важно, что бой должен быть привлекательным с точки зрения финансов.
По его словам, он не боится чемпиона WBO, пишет ТСН.
"Ломаченко? Почему нет? Конечно, этот бой должен быть привлекательным с точки зрения финансов. Когда люди упрекают меня в разговорах о деньгах, я считаю, что это важно. У меня двое детей и семья.
Бой против Ломаченко будет прибыльным, а также это будет отличный скальп, если я побью кого-то его уровня. Я не вызываю его на бой, но и не боюсь его", — отметил Фрэмптон.
Отметим, следующий поединок Фрэмптона состоится 28 января. В этот день он сразится с Санта Крусом в бою-реванше.
Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко в следующий раз выйдет на ринг 15 апреля.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе панамец Хесреел Корралес готов к объединительному бою с Ломаченко, если "будет интересное предложение"
Стоит отметить, американское издание признало украинца Василия Ломаченко лучшим боксером мира.