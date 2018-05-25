В Киеве неизвестные в масках жестоко избили и порезали фанов "Ливерпуля", видео

Злоумышленники шли за жертвами, "как стая собак", рассказал один из пострадавших.
В заведении злоумышленники бросали в фанатов столы и стулья, люди получили порезы, раны головы и шеи, пишет Mirror.
По данным издания, полицейские задержала двух нападавших, а также одного болельщика.
"Мы находились здесь четыре часа, а затем нас атакуют. Они шли за нами, как стая собак. Они просто продолжали идти. Это было ужасно", — рассказал один из пострадавших фанатов, гость столицы 50-летний Джейсон Фрост.
Напомним, 15 сентября 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении финального матча Лиги чемпионов сезона 2017/2018 в Киеве. Ключевая игра турнира пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" вечером 26 мая — между собой сразятся мадридский "Реал" и "Ливерпуль".
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