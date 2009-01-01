Букмекеры назвали вероятный счет финала Лиги чемпионов

Коэффициент на ничью 1:1 составляет 6,00.

Назван вероятный счет финала ЛЧ УЕФА

Наиболее вероятным счетом финального матча Лиги чемпионов УЕФА между испанским "Реалом" и итальянским "Ювентусом" будет ничья 1:1 в основное время.

Об этом свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill, сообщает "Интерфакс".

Коэффициент на этот результат составляет 6,00. На втором и третьем местах — победы 1:0 (также в основное время) той и другой команд с коэффициентом 7,50.

Среди наименее вероятных исходов из предложенных котировок – победы "Реала" с результатами 7:1, 6:2, 6:1, 6:0 и победы "Ювентуса" с результатами 6:2, 6:1, 6:0. Эти исходы оцениваются коэффициентом 501,00.

Что касается фаворита финала, то таковым, по котировкам, является "Реал". Вероятность того, что он получит главный трофей, оценивается коэффициентом 1,80, а того, что победителем станет "Ювентус" — 2,00.

Матч "Ювентус" — "Реал" пройдет в субботу в Кардиффе и стартует в 21:45. Главный судья — немец Феликс Брых.

Действующим победителем турнира является "Реал", он же — наиболее титулованный его участник. Лига чемпионов покорялась им 11 раз (с учетом предшествовавшего соревнованию Кубка чемпионов), кроме того мадридский клуб трижды проигрывал в финалах. "Ювентус" — двукратный победитель турнира, шесть раз он проигрывал в финалах.

Напомним, "Реал" второй раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов, и может стать первым клубом в истории, который может защитить титул победителя турнира.