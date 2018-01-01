Букмекеры сделали прогноз о победителе боя Ломаченко-Линарес

Поединок состоится в Нью-Йорке.

Букмекеры назвали фаворита боя Ломаченко - Линарес Фото: klitschko-brothers.com

В ночь с 12 на 13 мая пройдет бой между чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линаресом из Венесуэлы. Схватка состоится на 20-тысячной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке.

По информации Укринформ, букмекеры фаворитом исторического боя называют Ломаченко.

Британская William Hill принимает ставки на победу Ломаченко с коэффициентом 1,08. Вероятность успеха Линареса оценивается в 7,50. Ничейный результат в этой встрече имеет коэффициент 26,00.

Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на победу Ломаченко с коэффициентом 1,08, на ничью - 26,00, а на успех Линареса - 8,00.

Напомним, у 30-летнего Ломаченко 11 боев на профессиональном ринге, из которых 10 побед, в том числе 8 нокаутом, и 1 поражение. У 32-летнего Линареса насчитывается 44 победы, из них 27 нокаутом, и 3 поражения.

Как ранее сообщалось, накануне поединка Ломаченко и Линарес провели открытую тренировку. Ринг был выставлен в Нью-Йорке прямо напротив Madison Square Garden, в котором на большой арене пройдет бой между украинцем и венесуэльцем.

Читайте наши новости в Facebook