"Был большой риск". Украинский чемпион рассказал о своем триумфе на Олимпиаде-2018

Я невероятно счастлив, заявил Александр Абраменко.

Александр Абраменко рассказал о впечатлениях после триумфа Reuters

Чемпион по фристайлу украинец Александр Абраменко рассказал о своих впечатлениях после триумфа на Олимпиаде-2018

Спортсмен настолько рад своему успеху, что и до сих пор не может поверить в то, что произошло.

"Я невероятно счастлив! Трудно передать свои эмоции и ощущения! Безгранично рад быть первым украинцем, который получил олимпийскую медаль во фристайле. Не могу в это поверить. Кажется, это какая-то сказка, это просто сон!

Сегодня до последней секунды соревнований была очень напряженная борьба. Минуты ожидания последнего прыжка были также нервными. Отмечу, что мой финальный прыжок был лучшим в сезоне. Пойти на его выполнение — это был большой риск, но я справился и, думаю, оправдал не только свои, но и ожидания всей Украины", — заявил Абраменко.

Напомним, в финале соревнований Абраменко выполнил прыжок, который до сих пор никогда не демонстрировал на соревнованиях.