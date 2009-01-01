"Было много проблем". Бразильский полузащитник "Шахтера" рассказал правду о Луческу

Как только мы переехали в Киев, у Луческу не было сил, заявил Бернард.

Мирча Луческу Официальный сайт ФК "Шахтер"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард заявил, что под руководством Мирчи Лучсеску у него было много проблем.

Об этом он заявил в интервью tribuna.com.

"У меня было много проблем с Луческу. Поэтому, если я сейчас буду говорить хорошо о Фонсеке и плохо о Луческу, то это полностью отразит то, что я переживал три года с предыдущим тренером.

Как только мы переехали в Киев, у Луческу не было сил, а у нас — положительных результатов. Его все не устраивало. Луческу не прилагал много усилий, чтобы адаптироваться к сегодняшнему дню. Нельзя просто жить футболом, которым ты жил несколько лет назад. Нужно понимать, что игра эволюционирует и становится совершенно другой. Надо смотреть не только на свою команду, но и на соперника. Что у Луческу не очень хорошо получалось", — заявил Бернард.

Напомним, ранее защитник "Шахтера" рассказал, как Луческу "прессовал украинских игроков".