Бывший тренер "Карпат" возглавил "Черноморец"

У "моряков" появился новый руководитель селекционного отдела клуба — Владислав Немешкало.
Представление нового главного тренера "моряков" прошло сегодня на базе клуба в Совиньоне, сообщается на сайте клуба
С октября прошлого года Дулуб работал со львовскими "Карпатами", но по окончании сезона покинул команду. Также он тренировал белорусские клубы "Дарида", "Смена-Минск", "Торпедо" Жодино, ФК "Минск", ФК "Витебск", ФК "Гомель", "Динамо" Минск, "Крумкачи" Минск.
Олег Дулуб в своем обращении к коллективу был краток: "Черноморец" — клуб с богатейшими традициями, хотя сейчас команда переживает не самые лучшие времена. Для меня было за честь принять приглашение от руководства "Черноморца". Уверен, что у нас все получится".
Кроме того, у "моряков" появился новый руководитель селекционного отдела клуба – это Владислав Немешкало, который ранее уже работал в "Черноморце".
Напомним, 21 августа главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич подал в отставку.