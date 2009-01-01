Бывший тренер "Карпат" возглавил "Черноморец"

У "моряков" появился новый руководитель селекционного отдела клуба — Владислав Немешкало.

Олег Дулуб возглавил "Черноморец".

Экс-тренер "Карпат" Олег Дулуб возглавил "Черноморец", а его помощниками назначены Юрий Поклад, Василий Хомутовский и Александр Грановский.

Представление нового главного тренера "моряков" прошло сегодня на базе клуба в Совиньоне, сообщается на сайте клуба

С октября прошлого года Дулуб работал со львовскими "Карпатами", но по окончании сезона покинул команду. Также он тренировал белорусские клубы "Дарида", "Смена-Минск", "Торпедо" Жодино, ФК "Минск", ФК "Витебск", ФК "Гомель", "Динамо" Минск, "Крумкачи" Минск.

Олег Дулуб в своем обращении к коллективу был краток: "Черноморец" — клуб с богатейшими традициями, хотя сейчас команда переживает не самые лучшие времена. Для меня было за честь принять приглашение от руководства "Черноморца". Уверен, что у нас все получится".

Кроме того, у "моряков" появился новый руководитель селекционного отдела клуба – это Владислав Немешкало, который ранее уже работал в "Черноморце".

Напомним, 21 августа главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич подал в отставку.