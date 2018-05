Бывший украиниский боец поразил своей победой на турнире UFC, видео

Бывший украинский боец Алексей Олейник вызвал восхищение публики и экспертов своей победой на турнире UFC 224, прошедшим в Рио-де-Жанейро, где в предварительном карде он встречался с бразильцем Джуниором Альбини.

Принявший российского гражданство тяжеловес уже в первом рауден провел прием "удушение Иезикииля" и заставил противника сдаться. Стоит отметить, что победа данным удушающим приемом оказалась всего лишь второй в истории UFC, причем первый раз уникальный примем также провел Олейник – в 2017-м он таким образом задушил Виктора Пешту. После второй победы бразильские комментаторы предложили назвать этот прием в честь украинца "Oleinik-choke".

Для Олейника встреча стала первой после того, как в ноябре 2017 года он проиграл американцу Кертису Блейдсу на турнире UFC 217 техническим нокаутом.

Организаторы UFC оценили выступление Олейника - за свой бой он получил бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

HE DID IT AGAIN!!!@OleynikUFC with the Ezekiel choke finish at #UFC224 pic.twitter.com/LW0UOWNGam