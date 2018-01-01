CAS предлагал сыграть матч "Мариуполь" – "Динамо" на нейтральном поле, но Павелко отказался — Бандурко

СБУ неоднократно отмечала наблюдавшуюся в то время активизацию сепаратистских сил в Мариуполе.

Стали известны подробности судебных разбирательств в Лозанне фото: Террикон

В решении заседания Комитета ФФУ по стадионам и безопасности, предоставленном в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который разбирал дело о несостоявшемся матче "Мариуполь" — "Динамо" , не оказалось упоминания выступления офицера СБУ, предупреждавшего о том, что играть в Мариуполе — опасно для жизни.

По словам первого вице-президента ФФУ Александра Бандурко, принимавшего участие в заседании КАС в Лозанне, представитель СБУ подтверждал свои слова показательными примерами — зафиксированными звонками о подготовке терактов, фактами задержания групп с пластиковой взрывчаткой и т.д.

Он сообщил, что СБУ неоднократно отмечала наблюдавшуюся в то время активизацию сепаратистских сил и подчеркивала увеличение потенциальной угрозы терактов в связи с резонансом, который наверняка вызвал бы матч: "Резюме было достаточно четким: играть в Мариуполе нецелесообразно".

Бандурко отметил, что в течение трех месяцев спецслужбы направили в ФФУ девять писем подобного содержания, однако федерация не дала ход ни одному из этих документов, положив их под сукно.

Первый вице-президент ФФУ рассказал, что во время разбирательств в Лозанне судьи, очевидно, сами были за компромисс между сторонами.

"В какой-то момент они пригласили в комнату для совещаний Андрея Павелко и Игоря Суркиса, предложив им следующий компромисс: "Динамо" и "Мариуполь" играют на нейтральном поле перенесенный с августа матч и два поединка второго этапа, если азовцы пробьются в первую шестерку.

Президент киевлян не только сразу дал согласие, но и выразил готовность оплатить соперникам все связанные с будущими поездками расходы. А вот Павелко, взяв несколько минут на раздумья, вернулся с категоричным "нет".

По прошествии пары часов КАС предложил новые условия мирного соглашения, еще более заманчивые для азовцев: все оставшиеся в текущем чемпионате встречи с "Мариуполем" динамовцы должны провести на его поле.

И снова Киев дал добро. Суркис попросил лишь о предоставлении надлежащих гарантий безопасности с оповещением за три дня до каждой игры. Казалось бы, вот он — компромисс! Но глава ФФУ, предварительно отлучившись, опять отказался принимать предложение Лозанны", — добавил Бандурко в интервью "Футбольному клубу".

Напомним, ранее сообщалось, что решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отклонен иск "Динамо" по делу о зачислении технического поражения киевскому клубу за неявку на матч 7 тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя" 27 августа 2017 года.