Чемпионат мира по футболу 2018: анонс матча 1/2 финала "Франция - Бельгия" 10 июля

Вот и наступила пора определить, кто станет первым финалистом российского футбольного мундиаля.

Анонс матча 1rre.ru

В Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, состоится первый полуфинал мирового футбольного первенства-2018 между сборными Франции и Бельгии.

На предыдущей стадии, в четвертьфинале мундиаля, команды "галльские петухи" и "красные дьяволы" одолели и отправили домой представителей южноамериканского континента. Французы забили два безответных гола Уругваю. Бельгийцы же в хорошем стиле обыграли пятикратных чемпионов мира – бразильцев — со счетом 2:1.

В полуфинальном же матче эксперты ожидают остроатакующей игры – как со стороны Франции, так и со стороны Бельгии. Потенциал подопечных Дидье Дешама и Роберто Мартинеса соответственно это позволяет в полной мере. На атаки Антуана Гризманна, Килиан Мбаппе и "кинжальные" передачи Поля Погба "красные дьяволы" наверняка сумеют ответить игрой Эдена Азара, Кевина Де Брюйне, Маруана Феллайни и Ромелу Лукаку. Соответственно, с забитыми мячами особых проблем возникнуть не должно, однако наличествует немалая вероятность того, что матч все же дойдет до дополнительного времени/серии пенальти. Ведь на концу стоит первый за 12 лет выход в финал Франции и вовсе первый в истории выход в финал бельгийцев.

Фаворитами букмекеры, с небольшим перевесом, все же считают французов. На их победу в конторе William Hill дают коэффициент 2.5. На ничью дают коэффициент 3.1, а на победу бельгийцев – 3. В конторе bet365 на победу "галльских петухов" дают коэффициент 2.54, а на "красных дьяволов" – 3.1. Ничья оценивается в 3.25.

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