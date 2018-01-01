Чемпионат мира по футболу-2018: расписание матчей 16-17 июня

В ближайшие субботу и воскресенье, 16-17 июня, в бой вступят сразу несколько грандов футбола и фаворитов ЧМ.

Reuters

В рамках Чемпионата мира по футболу-2018, который стартовал накануне в России , 16 и 17 июня будут сыграны матчи сразу четырех групп - С, В, Е,F.

Группа "С".

Сборная Франции, которую эксперты считают одним из главных фаворитов ЧМ-2018, стартует на турнире против номинально самой слабой команды в своей группе – Австралии. Сборная "Зеленого континента" в нынешнем рейтинге ФИФА находится на два десятка ниже всех своих конкурентов по группе "С". В предыдущих своих двенадцати поединках Франция проиграла только раз. Но наставник сборной Дидье Дешам постоянно ищет новые игровые варианты. Против Австралии, скорее всего, сыграют в новом сочетании игроков – так Дешам и его штаб обычно стараются наиграть оптимальную схему для наполненного молодыми футболистами состава. 16 июня. Начало игры – 13.00 по киевскому времени.

По предварительным прогнозам, именно в очном и заочном противостоянии другой пары группы С − сборных Перу и Дании − определится второй делегат в плей-офф от этого квартета. Небольшой предпочтение эксперты отдают скандинавам, но все же заранее не сбрасывают со счетов и латиноамериканцев, поскольку они успешно прошли крайне жесткий отбор на ЧМ-2018. И хотя в матче с Данией Перу прочат поражение, она вполне может добиться положительного результата и даже победить. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени в субботу, 16 июня.

Группа D.

Казалось бы, сборная Аргентины с Лионелем Месси во главе является безоговорочным фаворитом всего квартета и всего мундиаля. Однако не стоит забывать, с каким трудом южноамериканцам дался выход на ЧМ. Да и их противник, сборная Исландиии – очень крепкий орешек. Доказано ЧМ-2016, где скандинавы сотворили сенсацию и прошли в полуфинал. Наверняка можно сказать только одно об этом матче – Аргентина будет напирать, а Исландия – отбиваться и контатаковать. Начало матча – 16 июня, 16.00 по киевскому времени.

Во втором матче группы D сразятся сборные Хорватии и Нигерии. Стоит заметить, что в последних товарищеских матчах игроки из команды Златко Далича выглядели очень нестабильно. Они сумели обыграть Мексику (1:0) и Сенегал (2:1). При этом они проиграли Перу (0:2) и Бразилии (0:2). Игроки же сборной Нигерии пробились на мировое футбольное первенство, заняв первое место в группе "B" в рамках африканского отбора. "Суперорлы" опередили Замбию, Камерун и Алжир. Кроме того, в 2018-го они успели успешно выступить на Кубке африканских наций, выиграв серебряные медали. Начало матча – 16 июня, 22.00 по киевскому времени.

Группа Е

Первой в группе Е сыграют между собой сборные Коста-Рики и Сербии. Победа в этом матче имеет большую важность для обеих команд. Выигранные три очка позволят сборной-победителю с оптимизмом смотреть на игры плей-офф − даже несмотря на матчи со сборной Бразилии и амбициозной сборной Швейцарии. Ничья же, и уж тем более поражение — это явно не то, что нужно и Коста-Рике, и Сербии. Соответственно, от этого матча эксперты ждут довольно вязкой игры с обилием борьбы и мелких фолов – уж очень велика цена ошибки. Начало матча – 17 июня, 15.00 по киевскому времени.

Затем в дело вступят извечный фаворит всех мундиалей – сборная Бразилии. На протяжении всего отбора "кудесники мяча" показывали лучшую игру в Южной Америке, проиграв только один матч. Нынешние бразильцы вроде бы играют в своем традиционном остроатакующем стиле, но в то же время не забывают и про оборону. Их противник, сборная Швейцарии – опытная и организованная команда. Однако, как считают эксперты, если Бразилия будет продолжать играть так же сильно, как и в отборе, то шансов у команды из страны часов и шоколада на удачный результат будет минимум. Начало матча – 17 июня, 21.00 по киевскому времени.

Группа F

Первыми в группе F в поединок вступят сборная Германии (действующий чемпион мира) и сборная Мексики. Победа любой из команд будет очень важна и с точки зрения психологии, и сделает шансы команды-триумфатора на проход в плей-офф мундиаля очень высокими. В принципе, и ничья будет более-менее приемлемым результатом для обеих сборных. Впрочем, впереди и Германии и у Мексики будут матчи против не самых сильных команд Южной Кореи и Швеции, в которых наверняка можно будет разжиться очками. Начало матча - 17 июня, 18.00 по киевскому времени.

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