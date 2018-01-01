Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей плей-офф

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1 / 2 На ЧМ-2018 наступила пора матчей стадии плей-офф (Reuters)

16 сборных, преодолевших сито группового турнира, сыграют матчи в 1/8 финала.

На ЧМ-2018 наступила пора матчей стадии плей-офф.

16 сборных, преодолевших сито группового турнира, сыграют матчи в 1/8 финала, при этом победители восьми групп сыграют с командами, которые заняли вторые места в других квартетах.

В субботу, 30 июня в 17:00 в Казани встретятся сборные Франции и Аргентины, в 21:00 в Сочи сыграют сборные Уругвая и Португалии.

В воскресенье, 1 июля в 17:00 в Москве сразятся сборные Испании и России, а в 21:00 в Нижнем Новгороде сыграют команды Хорватии и Дании.

В понедельник, 2 июля, в 17:00 в Самаре сыграют сборные Бразилии и Мексики, а в 21:00 в Ростове-на-Дону сразятся команды Бельгии и Японии.

И наконец во вторник, 3 июля, в Санкт-Петербурге в 17:00 сборная Швеции сыграет со сборной Швейцарии, а в 21:00 в Москве сборная Колумбии померяется силами с командой Англии.

Матчи стадии 1/4 финала будут сыграны 6-7 июля.

В пятницу, 6 июля, в 17:00 за право продолжения участия в турнире сыграют победители пар Уругвай-Португалия и Франция-Аргентина (победитель - команда №1), а в 21:00 сразятся победители пар Бразилия-Мексика и Бельгия-Япония (победитель - команда №2).

В субботу, 7 июля, в 17:00 встретятся победители пар Швеция-Швейцария и Колумбия-Англия (победитель – команда №3), а в 21:00 между собой сыграют победители пар Испания-Россия и Хорватия-Дания (победитель – команда №4).

Полуфиналы состоятся 10 и 11 июля.

Во вторник, 10 июля, в 21:00 между собой сыграют победители четвертьфинальных пар – команда №1 и команда №2.

В среду, 11 июля, между собой сыграют победители четвертьфинальных пар – команда №3 и команда №4.

Матч за третье место состоится в субботу, 14 июля, а финал будет сыгран в воскресенье, 15 июля.

Напомним, сборная Германии – действующий чемпион мира, в заключительном матче в группе уступила команде Южной Кореи со счетом 0:2 и не смогла выйти в стадию плей-офф.

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