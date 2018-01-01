Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей плей-офф 7 июля

В ближайшую субботу пройдут последние матчи 1/4 финала мирового футбольного первенства.

Reuters

В ближайшую субботу, 7 июля, пройдет в Самаре пройдет очередной матч 1/4 финала мирового футбольного первенства , в котором сборная Швеции будет противостоять сборной Англии. Начало матча − в 17.00.

Оба субботних соперника преодолели раунд 1/8 финала ЧМ-2018 очень по-разному. Шведы спокойно и потратив минимум сил обыграли швейцарцев со счетом 1:0), а вот англичанам пришлось играть долгий, муторный и сложный матч с колумбийцами, исход которого решила только серия пенальти.

Как считают эксперты, в 1/4 финала оба соперника будут вести крайне осторожную и аккуратную игру. Инициатива в матче, по всей видимости, будет принадлежать англичанам, в составе которой блистает форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн, успевший наколотить на мундиале уже шесть мячей. Однако, шведы известны своей умелой игрой в обороне и потому можно предположить с высокой долей вероятности, что судьба матча решится в овертаймах либо даже в серии пенальти. Не стоит забывать и том, что в 1/8 финала игроки Швеция не потратили множество сил – в отличие от англичан. Поэтому со счетов не стоит сбрасывать и фактор физической свежести соперников.

Букмекеры считают однозначным фаворитом англичан. В конторе "William Hill" дают на их победу коэффициент 1.91. Ничью оценили в 3.3, а победу шведов в 4.5. В конторе bet365 тоже "топят" за англичан и дают на их триумф 1,9, на ничью − 3,4, а на победу – 4,75.

Четырьмя часами позднее, в 21.00, в Сочи сборная России сыграет против сборной Хорватии.

Обе команды с громаднейшим трудом пробились на данную стадию мундиаля. 1/8 финала. Россиянам только блестящая игра вратаря Игоря Акинфеева помогла выиграть серию пенальти и пройти Испанию. Хорватам тоже пришлось "проверить свою удачу" в "лотерее 11-метровых" в матче против Дании.

Соответственно, и Россия, и Хорватия потратили много сил и наверняка не будут "переть на рожон" в четвертьфинальном матче. Россияне, считают эксперты, как играли весь мундиаль ранее в силовой футбол, так и сейчас будут "гнуть" свою линию. Хорваты же, известные как раз благодаря "искрометному" и атакующему футболу наверняка поосторожничают ради выхода в полуфинал ЧМ-2018. Однако игровая инициатива в матче наверняка останется за ними.

Букмекеры из конторы "William Hill" считают именно Хорватию фаворитом матча и дают на ее победу коэффициент 2.2. Ничья и победа России оценивается в 3 и 3.75 соответственно.

Их коллеги из конторы bet365 принимают ставки на выигрыш Хорватии с коэффициентом 2,2, на ничью – 4,0, а на победу россиян в 3,1.

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