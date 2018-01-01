Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 22-23 июня

Групповой турнир российского мундиаля практически достиг своего апогея - едва ли не каждый матч очень важен для их участников.

Reuters

Во втором туре группы Е российского мундиаля в Санкт-Петербурге сойдутся сборнаяи сборнаяОбе команды явно подойдут к матчу не в лучшем настроении. "Кудесники мяча" в первом туре не сумели обыграть Швейцарию (ничья 1:1), а коста-риканцы минимально проиграли сербам. Соответственно, пятничный матч очень и очень важен для обеих команд. И бразильцам, и коста-риканцам, в первую очередь нужна победа для прохода в 1/8 финала. Ничья более-менее устроит только бразильцев, но и то – послее нее им придется "кровь из носу" обыгрывать Сербию в третьем туре. Для коста-риканцев и поражение, и ничья будет означать приблизительно одно и то же – досрочный вылет с ЧМ. Поэтому, как считают эксперты, Бразилия будет стараться доминировать и властвовать в игре, а Коста-Рика постарается наладить оборону в защите и остро контратаковать. Начало матча – 22 июня, 15.00.

В Волгограде во втором туре группы D ЧМ-2018 Нигерия будет играть против Исландии. Подопечные Гернота Рора и Хеймира Хадльгримссона кардинально по-размному стартовали на российском ЧМ. Африканцы без особых шансов проиграли хорватам, пропустив два безответных мяча. Исландцы же сумели отобрать очки у записных фаворитов-аргентинцев, сыграв с ними 1:1. Таким макаром, пятничная игра крайне важна и для Нигерии, и для Исландии. "Африканцы" только победой смогут сохранить шансы на выход в плей-офф. Исландцы тоже наверняка захотят разжиться очками, поскольку в третьем туре им играть с сильными хорватами. Тем не менее, эксперты не отдают предпочтение ни Исландии, ни Нигерии. Африканцы гораздо более техничны и физически выносливы, но исландцы благодаря сыгранности и характеру уже не раз "выгрызали зубами" нужный результат. Начало матча – 22 июня, 18.00.

Во втором туре группы Е российского ЧМ-2018 в Калининграде сыграют между собой сборные Сербии и Швейцарии.

Обе команды могут занести себе в актив старт на мундиале. Сербы минимально обыграли сборную Коста-Рики, а швейцарцы сумели выстоять и добиться ничьи со всегдашними фаворитами-бразильцами — 1:1. Тем не мене, поскольку и та, и другая команда желают пройти в 1/8 финала, то им предстоит сложнейший пятничный матч. Тем не менее, в несколько более выгодном положении сейчас находятся сербы. Их победа над швейцарцами позволит расслабиться и формально играть в третьем туре против Бразилии. В принципе, ничья — также неплохой вариант для балканцев, но тогда с "кудесниками мяча" придется серьезно "зарубаться". Для швейцарцев же победа откроет нормальные перспективы на проход в плей-офф. Плюс в третьем туре им играть против формального аутсайдера - Коста-Рика. По мнению экспертов, однозначно в матче Сербия - Швейцария будет много силовой борьбы, а игровая инициатива постоянно будет очереди переходить от одной сборной к другой. Начало матча − 22 июня, 21:00.

Во втором туре группы G российского мундиаля в Москве "скрестят клинки" сборные Бельгии и Туниса. У обоих команд получился разный старт на первенстве. Бельгийцы обыграли Панаму с разгромным счетом 3:0, а тунисцы в самой концовке проиграли англичанам — 1:2. Соответственно, пятничный матч означает крайне много для этих сборных. В частности, если Бельгия выиграет, то может досрочно обеспечить себе плей-офф (если Панама не выиграет у Англии), а Тунису надо всенепременно набирать очки – для того, чтобы оставить шансы на выход из группы. Тем более, что африканцам в третьем играть против аутсайдеров из Панамы. Как считают эксперты, в матче бельгийцы постоянно будут безраздельно доминировать, в то время как их соперники постарается максимально надежно играть обороне и "ловить" редкие шансы в контратаках. Начало − 23 июня, 15:00.

Во втором туре группы F российского мундиаля в городе Сочи сыграют между собой Германия и Швеция. В туре первом немцы внезапно и сенсационно проиграли мексиканцам, а шведы минимально обыграли Южную Корею. Теперь скандинавам победа над Германий может принести досрочный выход в 1/8 финала (если корейцы "скатают" ничью или проиграют мексиканцам). Собственно, для немцев вариантов нет – если они хотят защитить свой титул чемпионов мира, то шведов они должны "выносить", не задумываясь. Несмотря на это, ничья, в целом, не смертельна будет для "манншафта", но тогда им придется "хоть тушкой, хоть чучелом" обыгрывать Южную Корею и уповать на то, что шведы победят мексиканцев. Начало матча – 23 июня, 21.00.

Во втором туре группы F ЧМ-2018 в Ростове сборная Южная Корея сыграет против сборной Мексики. В туре первом корейцы минимально проиграли шведам, а мексиканцы совершили пока главную сенсацию мундиаля – победив действующих чемпионов мира-немцев − тоже минимально. Соответственно, важность встречи для обеих команд едва ли стоит переоценивать. Например, корейцам необходимо выигрывать − для того, чтобы оставаться в борьбе за путевку в плей-офф. Мексиканцы же, выиграв, получат шанс досрочно выйти из группы F. Как считают эксперты, будет много силового футбола и мелких фолов, причем мексиканцы будут стараться атаковать по-максимуму. Тем не менее, особой зрелищности от матча ожидать не стоит, поскольку цена ошибка для любой из команд крайне высока и едва ли кто-то из них будет лезть на рожон. Начало матча − 23 июня, 18.00.





Напомним, ранее сообщалось о том, что в первыми в плей-офф ЧМ-2018 вышли сборные России и Уругвая.

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