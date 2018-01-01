Чемпионат мира по футболу намерены расширить до 48 команд - ESPN

На ЧМ-2022 в Катаре в турнире может участвовать на 16 национальных сборных больше.

На ЧМ-2022 могут принять участие 48 национальных сборных по футболу. ZN.UA

В январе прошлого года ФИФА объявила, что с 2026 года число участников мировых первенств будет увеличено с 32 до 48, однако ввести изменения могут на четыре года раньше.

Как сообщает издание ESPN, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) обратилась в ФИФА по поводу расширения числа участников уже к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре: президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес попросил главу ФИФА Джанни Инфантино провести реформу уже в 2022 году.

Отмечается, что увеличение числа участников также приведет к увеличению числа игр с 64 до 80, что может стать дополнительной проблемой для организации ЧМ в Катаре, который пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

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