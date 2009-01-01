"Черный Волк", "Лев" и "Золотой Змей" проведут открытую тренировку перед турниром WWFC

За неделю до турнира WWFC 8 ведущие бойцы смешанных единоборств покажут себя.
По уже сложившейся традиции, в преддверии WWFC 8 участники турнира продемонстрируют свою готовность на открытой тренировке, а накануне выхода в клетку-гексагон пройдут традиционную процедуру официального взвешивания.
Открытая тренировка бойцов состоится в четверг, 21 сентября, в ТРЦ "Ocean Plaza". Начало — в 17:00. В мероприятии примут участие:
— Хасан "Чёрный Волк" Асхабов (14-2)
— Хусейн "Лев" Асхабов (14-0)
— Сергей Гузев (17-3)
— Александр Барабаш (6-1)
— Артём "Золотой Змей" Таньшин (8-7)
— Артём Гордиенко (4-2)
— Алексей Заяц (4-0)
— Андрей Красников (12-3)
— Владимир Стрельченко (1-0)
Также будут супервайзер турнира Владимир Шемаров и тренеры хедлайнеров шоу: Заза Минджия, Сергей Чередниченко и Сергей Петрикей. Ведущий мероприятия — Сергей Брыль. В этот вечер гостям будет предложена развлекательная шоу-программа, розыгрыш билетов на турнир и много других приятных вещей.
Официальная процедура взвешивания участников турнира состоится во вторник, 26 сентября, в ТРЦ "Ocean Plaza". Начало — в 18:00. На весы поднимутся следующие пары бойцов:
Файткард турнира WWFC 8
— Сергей Гузев (17-3; Украина) vs Леандро Биспо (7-4; Бразилия)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг (5 раундов по 5 минут)
— Хасан Асхабов (14-2; Люксембург) vs Драган Пешич (13-8; Сербия)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг (5 раундов по 5 минут)
— Хусейн Асхабов (14-0; Люксембург) vs Моктар Бенкаси (14-7; Франция)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 61 кг (5 раундов по 5 минут)
— Расим Мамедов (5-1; Украина) vs Сержиу Соуза (15-15; Бразилия)
3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг
— Михаил Котруцэ (6-1; Молдова) vs Владимир Стрельченко (1-0; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг
— Фарес Зиам (6-2; Франция) vs Алексей Логвиненко (3-2; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг
— Джонни Фрэчи (19-11; Франция) vs Андрей Красников (12-3; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
— Шамиль Магомедов (1-0; республика Дагестан) vs Богдан Миронец (—)
3 раунда по 5 минут в весе до 93 кг
— Малач Алиев (5-1; республика Дагестан) vs Янис Геммури (5-1; Франция)
3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг
— Али Гусейнов (4-1; Украина) vs Александру Инсурацел (5-1; Молдова)
3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг
— Александр Барабаш (6-1; Украина) vs Евгений Завгородний (5-1; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг
— Алексей Заяц (4-0; Украина) vs Руслан Хажмурзаев (1-0; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
— Ева Дуарте (1-0) vs Айгюль Кызы Абдувахид (—)
3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг
— Артём Таньшин (8-7; Украина) vs Артём Гордиенко (4-2; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
27 сентября в киевском Дворце спорта состоится грандиозный турнир по смешанным единоборствам, организуемый крупнейшим ММА-промоушеном Украины, всемирной лигой World Warriors Fighting Championship — WWFC 8. В рамках шоу пройдут 14 увлекательных поединков, а главным событием впервые в истории промоушена станут сразу три боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC.