Четвертьфинал ЧМ-2018: на кого рекомендуют ставить букмекеры

Главным фаворитом Чемпионата мира, по мнению букмекеров, является сборная Бразилии.
Главным фаворитом Чемпионата мира, по мнению букмекеров, является сборная Бразилии. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 3,75. Также в тройку главных фаворитов входят сборные Франции и Англии.
Бразилия и Франция могут пересечься в рамках турнира, тогда как английская футбольная сборная находится вообще в другом конце турнирной сетки.
Самые малые шансы на победу в мировом первенстве по футболу букмекеры отдали сборным РФ и Швеции.
Итоговый список коэффициентов выглядит следующим образом:
1. Бразилия – 3,75
2. Франция – 4,50
3. Англия – 4,50
4. Хорватия – 6,50
5. Бельгия – 7,00
6. Уругвай – 15,00
7. Россия – 19,00
8. Швеция – 23,00
Если все матчи будут сыграны по прогнозиру букмекеров, то в полуфинале ЧМ-2018 сыграют следующие команды:
1. Франция – Бразилия
2. Англия – Хорватия
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Напомним, победа над Испанией и выход России в 1/8 Чемпионата мира по футболу чуть не убили пожилого испанца - мужчина поставил на победу национальной сборной 15 тысяч евро. Его увезли на скорой с инфарктом, когда дело дошло до пенальти, где победила РФ.
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