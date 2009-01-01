Четыре золотые медали. Украинские легкоатлетки стали триумфаторами на соревнованиях во Франции

Ольга Земляк победила в беге на дистанцию 400 м.

Украинские легкоатлетки стали триумфаторами во Франции uaf.org.ua

Четыре украинские спортсменки завоевали золотые медали на международных соревнованиях по легкой атлетике Meeting Féminin du Val d'Oise, которые прошли 9 февраля во Франции.

Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Украины.

Согласно сообщению, Ольга Земляк победила в беге на дистанцию 400 м, Ольга Ляхова — на дистанции 800 м, Анна Плотицина — на дистанции 60 м с препятствиями, а Юлия Чумаченко выиграла "золото" в прыжках в высоту.

Украинка Ольга Бибик финишировала второй на дистанции 400 м, также второе место заняла Марина Килипко (прыжки с шестом 4,4 м).

Напомним, ранее украинские легкоатлетки завоевали золотые медали на этапе Бриллиантовой лиги.

Фото: uaf.org.ua.