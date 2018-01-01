ЧМ-2018. Франция - Австралия: анонс матча и котировки букмекеров

В субботу, 16 июня, любителей футбола ожидает такой себе "животный" матч - "Галльские петухи" сразятся с "Австралийскими кенгуру".

Франция – Австралия. ЧМ-2018. Группа C, Первый тур. Начало матча − 16 июня, 13.00. Стадион "Казань Арена". Главный судья – Андрес Кунья. Телетрансляция − канал "Интер".

Все эксперты сходятся на том, что французы должны побеждать в этом матче − даже несмотря на небольшие сложности из-за травм, полученных на тренировках защитниками Самуэлем Умтити и Джибрилем Сидибе. Форварды же Киллиан Мбаппе и Оливье Жире свои повреждения уже залечили и готовы "рвать газон" в дебютном матче на российском мундиале. Впрочем, очень даже вероятно, что Дидье Дешам позволить кому-то из них отдохнуть и даст поиграть Усманк Дембеле.

Сборная же "Зеленого континента" подходят к матчу против Франции во всеоружии – все ее футболисты здоровы.

Сборная Франции является безоговорочным фаворитом на эту игру у букмекеров. Контора William Hill дает на ее победу коэффициент 1,22, на победу австралийцев − ровно 10,00. Ничью оценили в 7,00.

Еще ниже шансы на выигрыш Австралии в этом матче оценили в конторе PariMatch − 13,00. Выигрыш Франции оценили в 1,25, а ничью – 6,10.

В конторе "Фаворит" также все преимущество отдали французам – 1.25. На победу Австралии – 10,50. Ничья – 7,50.

Ориентировочные составы:

Франция: Лльорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Толиссо, Канте, Погба – Мбаппе, Гризманн, Дембеле

Австралия: Райан – Рисдот, Миллиган, Сейнсбури, Бехич – Леки, Йединак, Муй, Луонго, Наббут – Юрич

Напомним, ранее "Главред" подготовил расписание всех матчей 16-17 июня на ЧМ-2018.

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