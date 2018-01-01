ЧМ-2018. Пиренейская перестрелка. Португалия 3-3 Испания: видео голов и фото

Испанцы и португальцы - в первую очередь, Криштиану Роналду, побаловали фанатов и любителей футбола матчем высшего уровня.

В рамках группа В группового турнира ЧМ-2018 в России состоялась встреча двух грандов мирового футбола - сборных Португалии и Испании. Игра прошла на "Олимпийском стадионе "Фишт" в городе Сочи.

Обе команды начали, что называется, с места в карьер. Лидер португальцев Криштиану Роналду заработал пенальти в столкновении с Начо - и сам же на 7-й минуте реализовал пенальти Испанцы ответили довольно скоро. Диего Коста на 24-й минет накрутил двоих защитников и ударом в дальний угол счет сравнял - 1:1. Дальше "ляпнул" вратарь испанцев Давид Де Хеа. Тот же Роналду нанес несильно и просто ударил воротам, а кипер взял и пропустил мяч. 2:1. Отыгралась Испания уже после перерыва, на 52-й минуте. Давид Силва подал со штрафного, Серхио Бускетс скинул мяч, а Диего Коста прямо-таки вколотил его в ворота португальцев. 2:2. Практически сразу же испанцы вышли вперед. Начо отменно сыграл на подборе и пробил- с рикошетом от двух штанг - точно в дальний угол. 2:3. Но и это был еще не конец. Херард Пике сфолил на Роналду прямо возле штрафной. И лидер Португалии, что называется, как рукой, "внес" его в "девятку" ворот Де Хеа. Итоговый счет - 3:3.

Португалия: Патрисиу — Суареш, Пепе, Фонте, Геррейру — Карвальо, Моутиньо — Б. Силва (Куарежма, 69), Б. Фернандеш (Жоау Мариу, 68), Гедеш (Андре Силва, 80) — Роналду

Испания: Де Хеа — Начо, Пике, Рамос, Альба — Коке, Бускетс, Иньеста (Тиаго, 70) — Иско, Коста (Аспас, 77), Д. Силва (Васкес, 86)

Желтые карточки: Б. Фернандеш — Бускетс

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