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ЧМ-2018: Португалия - Испания. Прогнозы, где и когда смотреть

Сегодня, 13:16

Команды встретятся на Олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи.

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Главным поединком чемпионата мира по футболу-2018 в пятницу, 15 июня, станет игра действующего чемпиона Европы - сборной Португалии против экс-чемпиона мира и Европы - сборной Испании.

Встреча группового отбора (группа В) состоится в 21.00 на Олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи. Трансляцию будет вести телеканал "Интер".

Всего сборные встречались 36 раз. В 16 матчах побеждали испанцы, в шести - португальцы. 14 встреч закончились ничьей. Предыдущий мундиаль обе сборные откровенно провалили. Португалия не вышла из группы, пропустив вперед команды Германии и США, Испания не вышла из группы, оставшись позади сборных Чили и Голландии. 

В предстоящем сегодня матче букмекеры прочат победу сборной Испании.

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Ориентировочный состав сборной Португалии (тренер - Фернанду Сантуш):

  • • Патрисио
  • • Суареш
  • • Пепе
  • • Фонте
  • • Геррейро
  • • Моутинью
  • • Карвалью
  • • Б Сильва
  • • Марио
  • • Роналду
  • • А Сильва

Ориентировочный состав сборной Испании (тренер - Фернандо Йерро):

  • • де Хеа
  • • Карвахаль
  • • Пике
  • • Рамос
  • • Альба
  • • Бускетс
  • • Алкантара
  • • Силва
  • • Иско
  • • Иньеста
  • • Коста

 

Бригаду арбитров возглавит итальянец Джанлука Рокки.

Напомним, в субботу, 16 июня, пройдут четыре групповых матча - в 13.00 в Казани сыграют сборная Франции против сборной Австралии (группа С), а в 19.00 в Саранске - Перу и Дании. В 16.00 на московском стадионе "Спартак" встретятся сборные Аргентины и Исландии (группа D), а в 22.00 в Калининграде - Хорватии и Нигерии.

Матчи группового этапа, в которых принимают участие 32 команды, пройдут с 14 по 28 июня. С 30 июня по 3 июля состоятся игры 1/8 финала, 6-7 июля - четвертьфиналы, 10 и 11 июля - полуфинальные игры. 14 июля команды сыграют за 3 место, а 15 июля пройдет финальный матч ЧМ 2018.

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Теги:  
Португалия, Испания, ЧМ-2018
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