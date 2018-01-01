ЧМ-2018. Португалия - Марокко. 1-0: фото и видео голов

Естественно, что решающую роль в победе сыграла главная ударная сила португальцев - Криштиану Роналду.
В среду, 20 июня, в рамках 2-го тура группы B ЧМ-2018
сошлись в сражении сборные Португалии и Марокко.
Португальцы не стали тратить время на раскачку и бросились в атаку. Практически сразу же, на 4-й минуте, их главной звезде Криштиану Роналду удался отличный удар головой, после того, как с угла подал Жоау Моутиньо - 1:0. Марокканцы пытались ответить на 10-й минуте аналогичным ударом от Мехди Бенатья - но вратарь Руй Патрисиу был на месте и поймал мяч в "шестерке" ворот. На 39-й минуте отлично сыграл вратарь марокканцев Мунир Мохаммеди. Он успел "выкинуть" руку в сторону и именно туда угодил Гонсалу Гедеш, ударив с близкой дистанции.
Во втором тайме сборная Марокко пошла отыгрываться и серьезно "приподнажала". Но в "рамке" португальцев блистал Патрисиу, которому отменно помогали защитники. Затем португальцы умело "засушили" ход игры и довели матч до победы. Благодаря ней Португалия сделала, что называется, серьезную заявку на выход в плей-офф, а Криштиану Роналду - на звание лучшего бомбардира ЧМ. К слову, забитый им в этом матче гол стал уже 85-м за сборную. Роналду обошел по такому показателю легендарного венгра Ференца Пушкаша. Впереди остался только иранский форвард Али Даеи со своими 109 голами.
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