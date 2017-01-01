"Чуть надо покрутиться, чуть заработать". Усик назвал условие боя-реванша с латвийцем

Спортсмены не будут бесплатно боксировать, отметил укранский чемпион.

Нужно идти вперед, отметил Александр Усик УНИАН

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик заявил, что готов провести бой-реванш с латвийцем Майрисом Бриедисом, если у противника найдется тот, кто заплатит за противостояние устраивающую его сумму.

Бокс является бизнесом, "чуть надо покрутиться, чуть заработать", рассказал он в интервью, пишет "112.Украина".

"Нужно идти вперед. Давайте реально на это посмотрим: насколько это будет интересно людям, и кто за этот бой заплатит? Ну, для того чтобы вообще этот бой сделать. Бесплатно мы же не будем боксировать. Если у него есть тот, кто заплатит за этот поединок, сумма, которая устроила бы меня, ну хорошо, я побоксирую еще с ним с удовольствием", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что в столице Латвии Риге в рамках полуфинала Всемирной боксерской серии Александр Усик победил по очкам Майриса Бриедиса и завоевал еще один чемпионский пояс — по версии WBC. Напомним, в финальном поединке украинце встретится с россиянином Муратом Гассиевым, на кону поединка будут пять чемпионских поясов.