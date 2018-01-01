Дания - Франция 0:0, Австралия - Перу 0:2. Видео голов. Определилась новая пара участников плей-офф ЧМ-2018

Во вторник, 26 июня, окончательно решился вопрос с неудачниками и победителями группы С на российском мундиале.

Дания – Франция 0:0

Группа C

26 июня, Москва, стадион "Лужники"

Расписав мировую ничью, датчане с французами выходят в плей-офф мирового футбольного первенства. Несмотря на то, что "Галльские петухи" пытались практически весь матч "заколотить" гол в ворота "Алой гвардии", которые защищал представитель известной спортивной династии Каспер Шмайхель, ничего у них не вышло.

Дания: Шмайхель — Дальсгор, Кьяер, Кристенсен, Ларсен — М. Йоргенсен, Дилейни (Лерагер, 90+2), Эриксен — Брайтвейт, Корнелиус (Дольберг, 75), Систо (Фишер, 60)

Франция: Манданда — Сидибе, Варан, Кимпембе, Эрнандес (Менди, 50) — Канте, Нзонзи — Дембеле (Мбаппе, 78), Гризманн (Фекир, 69), Лемар — Жиру

Желтая карточка: М. Йоргенсен

Австралия — Перу 0:2

Группа С

26 июня, Сочи, стадион "Фишт".

Вышеуказанный синхронный выход в 1/8 финала смог состояться только лишь потому, что потерявшая еще в первых двух турах группового турнира мундиаля всякие шансы на продолжение борьбы сборная Перу "громко хлопнула дверью" и забила австралийцам два безответных мяча. На 18-й минуте Герреро словил подачу в штрафную с половины поля перуанцев, "потыкался" в защитников, а затем ловко перевел мяч на другой фланг набежавшему Каррильо. Тот и ударил сходу в дальний угол. 0:1 Во второй тайме, на 49-й минуте уже сам Герреро пробился в штрафную Австралии, первым успел на отскок мяча и кинжальным ударом втолкнул мяч в ворота. 0:2 - окончательный счет.

Голы: Каррильо, 18, Герреро, 50.

Австралия: Райан — Рисдон, Миллиган, Сейнсбери, Бехич — Йединак, Муй — Леки, Рогич (Ирвин, 72), Крузе (Арзани, 58) — Юрич (Кэхилл, 53).

Перу: Гальесе — Адвинкула, Рамос, Сантамария, Трауко — Тапиа (Уртадо, 63), Йотун (Акино, 46) — Каррильо (Картахена, 79), Куэва, Флорес — Герреро.

Желтая карточка: Йединак, Арзани, Рогич, Миллиган — Йотун, Уртадо.

Напомним, ранее определились первые пары 1/8 финала российского ЧМ.

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