"Динамо" дойдет до суда в Лозанне из-за скандального матча с "Мариуполем" - Суркис

В столичном "Динамо" озвучили планы по конфликту из-за матча с "Мариуполем"

Игорь Суркис СПОРТ bigmir)net

Руководство киевского "Динамо" подаст в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) апелляцию по поводу технического поражения , засчитанного ФФУ за отказ приехать в Мариуполь на матч 7-го тура украинской Премьер-лиги с одноименным футбольным клубом.

С таким заявлением в интервью телеканалу "2+2" выступил президент столичного клуба Игорь Суркис.

"Мы будем действовать в правовом поле. Больше я ничего говорить на эту тему пока не буду, кроме того, что мы обязательно обратимся в Лозанну. Мои комментарии по поводу решения ФФУ уже ни к чему. Теперь независимый суд должен все расставить на свои места", - сказал он.

Напомним, в "Динамо" отказывались ехать играть в "Мариуполь" без гарантий безопасности.