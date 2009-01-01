"Динамо" лишилось стадиона и поддержки фанатов

Матч з "Зіркою" пройдет при пустых трибунах.

НСК "Олимпийский" испытывает финансовые проблемы Facebook.com

Матч 5-го тура УПЛ в Киеве междуи "Зіркою" из Кропивницкого пройдет, скорее всего, не на НСК "Олимпийский".

Причиной тому стали финансовые проблемы стадиона, сообщает Проспорт.ТСН.

Матч, который должен состояться 11 августа, скорее всего сыграют на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. На прошлой неделе "Олимпийский" уже пострадал от финансовых проблем — спорткомплекс был отключен от электроснабжения на двое суток.

Издание напомнило, что игра между "Динамо" и "Зіркою" должна состояться при пустых трибунах. Киевский клуб был наказан за поведение фанатов и использование ими петард и файеров в матче за Суперкубок против донецкого "Шахтера", тогда "Динамо" проиграло "горнякам" — 0:2.