"Динамо" может пополниться африканским нападающим из Италии — СМИ

"Перуджа" уже занимается поиском замены 19-летнему нападающему, который не попал в заявку команды на ближайшую игру чемпионата.
Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Umbria24.
По словам технического директора клуба второго по рангу итальянского дивизиона (Серии Б) Роберто Горетти, трансфер может состояться уже в ближайшие часы.
По информации медиа, "Перуджа" уже занимается поиском замены 19-летнему нападающему, который не попал в заявку команды на ближайшую игру чемпионата против "Чезены".
Основная позиция Дроле — левый фланг атаки, но также он действует и на другом краю нападения. Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, ориентировочная стоимость ивуарийца составляет 800 тысяч евро.
В нынешнем сезоне форвард провел девять матчей в рамках Серии Б и Кубка Италии. В его активе по одному голу в каждом из этих турниров.
Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" может пополниться полузащитником "Эльфсборга" и сборной Швеции Виктором Клаэссоном.
Фото: generazioneditalenti.it.