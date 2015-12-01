"Динамо" может пополниться африканским нападающим из Италии — СМИ

"Перуджа" уже занимается поиском замены 19-летнему нападающему, который не попал в заявку команды на ближайшую игру чемпионата.

Нападающий «Перуджи» Жан-Армель Дроле generazioneditalenti.it

Киевское "Динамо" может пополниться ивуарийским нападающим итальянской "Перуджи" Жан-Армелем Дроле.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Umbria24.

По словам технического директора клуба второго по рангу итальянского дивизиона (Серии Б) Роберто Горетти, трансфер может состояться уже в ближайшие часы.

По информации медиа, "Перуджа" уже занимается поиском замены 19-летнему нападающему, который не попал в заявку команды на ближайшую игру чемпионата против "Чезены".

Основная позиция Дроле — левый фланг атаки, но также он действует и на другом краю нападения. Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, ориентировочная стоимость ивуарийца составляет 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне форвард провел девять матчей в рамках Серии Б и Кубка Италии. В его активе по одному голу в каждом из этих турниров.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" может пополниться полузащитником "Эльфсборга" и сборной Швеции Виктором Клаэссоном.

Фото: generazioneditalenti.it.