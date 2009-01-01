"Динамо" рассталось с защитником сборной Украины

Макаренко провел за "Динамо" во всех турнирах 61 матч, отличившись двумя забитыми мячами.

Евгений Макаренко Официальный сайт "Динамо"

В конце 2016 года подошел к концу контракт защитника Евгения Макаренко с киевским "Динамо"

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы чемпионов Украины.

Футболист является воспитанником "Динамо". После выступлений в сезоне 2012/2013 в аренде в составе ужгородской "Говерлы", вернулся в Киев и дебютировал в основной команде клуба 18 августа 2013 года, выйдя на поле в домашнем матче чемпионата Украины против симферопольской "Таврии" (2:0).

С того времени провел за "Динамо" во всех турнирах (чемпионат, Кубок, Суперкубок, еврокубки) 61 матч, отличившись двумя забитыми мячами. Также имеет в своем активе три матча в составе национальной сборной Украины. Дважды стал чемпионом Украины (2015, 2016 гг.), дважды выиграл Кубок Украины (2014, 2015 гг).

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" заплатит "Палермо" 2,8 миллиона евро за полузащитника сборной Швеции.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).