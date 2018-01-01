Динамо-Шахтер 1:0. Киевляне выиграли Суперкубок Украины. Видео голов

Единственный мяч в ворота "горняков" забил Виталий Буяльский.

"Динамо" - обладатель Суперкубка страны Фото: ФК "Шахтер"

"Динамо" со счетом 1:0 одолело "Шахтер" в игре за Суперкубок Украины 2018 года , которая состоялась на одесском стадионе "Черноморец".

Суперкубок Украины 2018

Одесса. Стадион "Черноморец"

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) 0:1

Гол: Буяльский, 18

"Шахтер": Пятов, Фернандо Педро (Болбат 70), Данченко, Коваленко (Тотовицкий 68), Ракицкий, Исмаили, Патрик, Марлос, Мораес, Степаненко, Кривцов

"Динамо": Бойко, Кендзера, Кадар, Беседин, Буяльский (Сидорчук 78), Бурда, Цыганков, Морозюк, Шепелев, Вербич, Че (Гармаш 46)

Предупреждения: Данченко 54, Фернандо 59, Мораес 90+3, Тотовицкий 90+7 - Бурда 13, Шепелев 71, Кадар 81, Бурда 90+7, Бойко 90+8

Удаления: Исмаили 90+7 - Бурда 90+7

Напомним, футбольный клуб "Динамо" представил коллекцию форумы на сезон 2018/2019. Производителей экипировки стала компания New Balance, с которой заключен контракт на три года.

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