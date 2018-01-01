Динамо – Шахтер – 2:1: обзор матча и видео шикарных голов

В итоговой турнирной таблице УПЛ "Шахтера" осталось 75 очков, а у "Динамо" – 73.

"Динамо" обыграло "Шахтер" в последнем матче сезона. shakhtar.com

В последнем матче сезонасо счетом 2:1.

Этот матч уже ничего не решает, поскольку "горняки" досрочно победили в турнире, но игра была зрелищной.

Как и в предыдущем матче, в котором "горняки" взяли кубок Украины, первый тайм был сыгран вничью. Судьбы футбольного поединка была решена вскоре после перерыва.

Сначала был гол Вербича после углового. На 16-й минуте игры Виктор Цыганков с углового навесил точно на голову Беньямину Вербичу, который нанес точный удар по воротам. Мяч ударился о газон и влетел под перекладину.

А уже на 23-й минуте благодаря пенальти Марлос техничным ударом сравнял результат, забив второй гол игры.

Третий гол матча – и победный для "Динамо" – на 55-й минуте на счету Цыганкова. Он подключил справа в штрафной "Шахтера" Кендзёру, последовал прострел. После чего игрок "горняков" Давид Хочолава срезал мяч в собственные ворота.

В оставшееся время "Шахтер" очень старался, он много атаковал, но сравнять счет так и не сумел.

Таким образом, у в итоговой турнирной таблице УПЛ "Шахтера" осталось 75 очков, а у "Динамо" – 73.

Напомним, "Динамо" может усилиться забивным колумбийским форвардом. За "Палмейрас" Борха выступает с лета прошлого года и за 62 матча наколотил 24 мяча.

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