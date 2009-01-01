"Динамо" в товарищеском матче разгромило команду Милевского, видео голов

Хет-триком отметился 19-летний игрок Динамо Владислав Алексеев.

«Динамо» разгромило команду Милевского football.ua

В субботу, 2 сентября, киевское "Динамо" провело товарищеский поединок против одноклубников из Бреста.

Игра завершилась разгромной победой подопечных Александра Хацкевича со счетом 7:0.

Киевляне заполнили международную паузу товарищеским матчем против белорусских одноклубников.

Отметим, что хет-триком отметился 19-летний игрок киевского "Динамо" Владислав Алексеев.

Не смог огорчить свой бывший клуб Артем Милевский — форвард появился на поле на 61-й минуте, но результативными действиями не отметился.

"Динамо" Киев — "Динамо"-Брест 7:0

Голы: Шапаренко, 15, Мораес, 25, 60, Алексеев, 65, 75, 80, Русин, 86

"Динамо" Киев: Бущан, Дубинчак, Пантич, Бурда, Кравченко, Буяльский, Казаков, Шапаренко, Гусев, Мораес, Вантух

На замену выходили: Рудько, Карась, Смирный, Калюжный, Алибеков, Петрусенко, Алексеев, Русин

С 36-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Адриана Аврамия, но на 57-й минуте арбитр уравнял составы — вторую желтую карточку получил Никита Бурда.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" усилилось молодым грузинским защитником.

Видео: ФК "Динамо" Київ.