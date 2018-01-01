"Динамо" vs "Мариуполь", "Шахтер" vs "Заря". Результаты матчей чемпионата Украины

Сыграны матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги.

Футболисты "Динамо" одержали победу с преимуществом в один гол Фото: ФК "Динамо"/Facebook

Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в матче второго этапа чемпионата Украины со счетом 3:2.

В ворота хозяев поля забили голы Артем Беседин, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков. Гостям игры мяч в ворота дважды забросил Андрей Тотовицкий. Видео голов опубликовано в YuoTube.

На матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко, а также вице-президент УЕФА Григорий Суркис. Футболисты обеих команд вышли на матч в специальных футболках, на которых было написано: "Украина, Мариуполь, мы сильные вместе".

"Шахтер" обыграл "Зорю" со счетом 0:3.

Матч проходил при тотальном контроле донецкой команды. Но Заря, несмотря на все атаки Шахтера и ошибки защитников, держалась до 41-й минуты усилиями голкипера Андрея Лунина.

Первый гол в ворота "Зари" забил бразилец Тайсон Барселлос Фреда, затем отличился Факундо Феррейра и третее попадание в ворота осуществил нападающий Оларенважу Кайоде.

Фото: скрин УЕФА

Напомним, во время футбольного матча "Мариуполь" - "Динамо" произошла потасовка между сотрудниками правоохранительных органов и ультрас. Фанаты начали бросать в полицейских фаера и камни после того, как правоохранители задержали нескольких нарушителей порядка.