"Динамо" заплатит "Палермо" 2,8 миллиона евро за полузащитника сборной Швеции — СМИ

При достижении футболиста определенных результатов эта сумма может вырасти до 3,5 миллионов евро.

Оскар Хильемарк фото: ua-football.com

Киевское "Динамо" может пополниться полузащитником итальянского "Палермо" и сборной Швеции Оскаром Хильемарком.

Об этом сообщает Football.ua со ссылкой на Ilovepalermocalcio.com.

Сообщается, что трансфер 24-летнего шведа обойдется чемпионам Украины в 2,8 миллиона евро. При этом отмечается, что при достижении футболиста определенных результатов эта сумма может вырасти до 3,5 миллионов евро.

Также издание информирует о том, что сам Оскар хотел бы остаться в Италии или перебраться в Англию, однако только "Динамо" удалось удовлетворить финансовые аппетиты Палермо.

В текущем сезоне на счету Хильемарка 16 матчей за свою команду во всех турнирах.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" может пополниться полузащитником "Эльфсборга" и сборной Швеции Виктором Клаэссоном.

Фото: ua-football.com.