Допинговый скандал. У России забрали еще две медали Олимпиады в Сочи

МОК продолжает наказывать российских спортсменов за употребление допинга

МОК лишил медалей сочинской Олимпиады еще двух российских спортсменов RT

Чиновники Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда объявили недействительными результаты четырех российских скелетонистов, достигнутые на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Виновными в нарушении антидопинговых правил были признаны Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потилицына и Мария Орлова.

Все их результаты на сочинской Олимпиаде всех, в том числе золотая медаль Третьякова и бронзовая медаль Никитиной, аннулированы.

Кроме того, эти спортсмены пожизненно дисквалифицированы.

К слову, в общей сложности, российские спортсмены из-за допинга были лишены шести медалей Олимпиады-2014 - двух золотых, трех серебряных и одной бронзовой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что МОК лишил РФ серебра Олимпиады-2012.