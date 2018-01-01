Допинговый скандал в "Шахтере". Стал известен срок дисквалификации Срны

В пробе хорватского футболиста были выявлены "нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля".

Дарио Срна отстранен до 22 августа 2018 года УНИАН

За применение запрещенных препаратов капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна решением Национального антидопингового центра Украины отстранен до 22 августа 2018 года за применение запрещенных препаратов.

По результатам внесоревновательного тестирования 22 марта 2017 года в пробе хорватского футболиста были выявлены "нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля". Дополнительные анализы показали наличие в допинг-пробе Срны "экзогенные производные дегидроэпиандростерона", которые включены в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на 2017 год, сообщается на сайте центра.

"После сообщения о неблагоприятном результате анализа и обвинения в нарушении антидопинговых правил 18 сентября 2017, господин Срна добровольно принял временное отстранение с 22 сентября 2017 года. Господин Срна признал, что неумышленно нарушил антидопинговые правила", — говорится в сообщении.

Ведомство приняло во внимание пояснения Срны и пришло к выводу об отсутствии значительной вины или халатности спортсмена в этом нарушении. В результате НАДЦ принял решение применить к хорватскому футболисту санкцию в виде 17-месячного отстранения. Этот срок отсчитывается с даты взятия пробы у футболиста 22 марта 2017 года.

"Таким образом, спортсмен будет запущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года", — подчеркивается в сообщении.

Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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