Допинговый скандал вокруг Срны. Стало известно, на сколько могут "забанить" капитана "Шахтера"

35-летний правый защитник получил извещение о положительном результате допинг-пробы 18 сентября.

Срна за 10 дней должен объяснить результаты допинг-теста Reuters

У капитана "Шахтера" Дарио Срны есть десять дней, чтобы объяснить результаты положительного допинг-теста.

Об этом координатор допинг-контроля Максим Бецко рассказал в эфире программы "ПроФутбол".

Отмечается, что 35-летний правый защитник получил извещение о положительном результате допинг-пробы 18 сентября.

Весьма вероятно, что 29 сентября может быть принято решение об отстранении Срны от участия в любых матчах на территории Украины. Кроме того, УЕФА будет принимать отдельное решение.

При этом, даже если Срна докажет свою невиновность, то все равно понесет наказание. Скорее всего, речь идет об одном-двух годах дисквалификации.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Допинговый скандал: почему "Шахтеру" предстоит выбрать нового капитана вместо Срны?".

Видео: ПРОФУТБОЛ.