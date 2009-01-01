Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса

Вечер бокса состоится в выставочном центре ACCO International.

Участники вечера бокса Sparta Boxing Promotions

Состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions, который состоится завтра в выставочном центре ACCO International.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе компании K2 Promotions.

Вашему вниманию предлагаются фотогалерея и результаты взвешивания соперников.

Виктор Постол — 64,9 кг : Джамшидбек Наджмиддинов — 64,7 кг

Карен Чухаджян — 66 кг : Стив Суппан — 64,9 кг

WBO Youth welterweight title

Денис Беринчик — 61,3 кг : Исраэль Гарсиа — 61,9 кг

Олег Малиновский — 58,3 кг : Александр Касарес — 60,1 кг

Мишико Беселия — 65 кг : Аристидес Кинтеро — 65 кг

Станислав Скороход — 72,1 кг : Гиорги Джинчарадзе — 71,2 кг

Арам Фания — 64,3 кг : Александр Котов — 63,6 кг

Андрей Великовский — 73 кг : Торнике Гикашвили — 74 кг.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец завоевал "золото" на Чемпионате мира по боксу.

Фото Sparta Boxing Promotions.