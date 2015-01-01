Двойная победа. Украинцы Музычук и Иванчук стали чемпионами мира по быстрым шахматам

Музычук обеспечила себе победу за тур до окончания турнира.

Украинцы стали чемпионами мира по быстрым шахматам pravda-tv.ru

В среду, 28 декабря, украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на соревнованиях, которые проходят в Дохе (Катар).

Украинка обеспечила себе победу за тур до окончания турнира, став недосягаемой для соперниц, пишет ZN.UA.

Она набрала 9 очков в 11 партиях и опережает ближайшую соперницу россиянку Александру Костенюк на 1,5 очка.

В то же время украинский шахматист Василий Иванчук в драматической концовке чемпионата мира по рапиду сумел удержать первую позицию, впервые в карьере выиграв мировое первенство.

Перед последним 15-м туром пять участников набрали по 10 очков, но Иванчук лидировал по дополнительным показателям. В заключительной партии украинец победил Гранта Мелкумяна из Грузии и обеспечил себе победу в турнире.

Отметим, что вчера, 27 декабря, Иванчук обыграл чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Сегодня норвежца одолел также Антон Коробов и лишил его шансов защитить титул чемпиона мира.

Напомним, ранее украинец выиграл престижный шахматный турнир в России.