Джошуа похвалил Владимира Кличко: работает джебом, как художник кистью

Британец сказал, что украинец — хороший боец.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версии IBF-тяжеловес из Британиизаявил, что его будущий соперник — экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец— работает джебом, как художник кистью.

Об этом сообщает sport.de со ссылкой на SportBild, говорится на klitschko-brothers.com.

В то же время спортсмен выразил мнение, что его бой с нашим соотечественником не продлится все 12 раундов.

"Не думаю, что мы пройдем всю запланированную дистанцию. Владимир — хороший боец, а поединок с ним станет настоящим испытанием для меня", — отметил британец.

По словам Джошуа, он тратит много времени на изучение стиля своего будущего противника. "Владимир хочет контролировать вас джебом. Он постоянно совершенствует работу левой рукой. Он работает джебом, как художник кистью: вперед и назад", — добавил чемпион.

Напомним, Энтони Джошуа встретится в ринге с Владимир Кличко весной — 29 апреля — в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Джеб — один из основных видов ударов в боксе. В советских/российских источниках часто используется название прямой левой. В отличие от классического прямого удара, джеб имеет очень незначительный импульс силы и строится исключительно на скорости и точности движений.

Фото: klitschko-brothers.com