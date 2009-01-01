Эхо допингового скандала. Легкоатлетов РФ выгнали с летней Универсиады-2017

Наши легкоатлеты не будут выступать на Универсиаде, сообщил президент Российского студенческого спортивного союза.

Легкоатлетов РФ выгнали с летней Универсиады game2day.org

Российские легкоатлеты не допущены к участию в летней Универсиаде , которая с 19-го по 30 августа пройдет в столице Тайваня Тайбэе.

Об этом рассказал президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, сообщает ТАСС.

"Наши легкоатлеты не будут выступать на Универсиаде ни в каком статусе, так ничего и не получилось. Планировалось, что туда поедут 11 человек, но мы так и не получили никаких разъяснений от Международной федерации студенческого спорта на тему, как нейтральные спортсмены будут участвовать в соревнованиях. Непонятно было, как вносить их в базу данных. Ни одного нашего легкоатлета нет в списках участников Универсиады", — заявил Сейранов.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики с ноября 2015 года по причине ряда положительных допинг-проб российских спортсменов.

Напомним, ранее был опубликован фильм о допинговой системе в РФ.