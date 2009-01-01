Эхо допингового скандала. Легкоатлетов РФ выгнали с летней Универсиады-2017

Наши легкоатлеты не будут выступать на Универсиаде, сообщил президент Российского студенческого спортивного союза.
Об этом рассказал президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, сообщает ТАСС.
"Наши легкоатлеты не будут выступать на Универсиаде ни в каком статусе, так ничего и не получилось. Планировалось, что туда поедут 11 человек, но мы так и не получили никаких разъяснений от Международной федерации студенческого спорта на тему, как нейтральные спортсмены будут участвовать в соревнованиях. Непонятно было, как вносить их в базу данных. Ни одного нашего легкоатлета нет в списках участников Универсиады", — заявил Сейранов.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики с ноября 2015 года по причине ряда положительных допинг-проб российских спортсменов.
Напомним, ранее был опубликован фильм о допинговой системе в РФ.