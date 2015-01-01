Эхо допингового скандала. Норвегия требует лишить Россию соревнований по биатлону

Уровень применения допинга российскими спортсменами достиг беспрецедентных масштабов, говорят в Федерации биатлона Норвегии.
Об этом со ссылкой на норвежский портал tv2.no сообщает ТАСС.
IBU 15 декабря объявил о получении от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) списка с именами 31 российского биатлониста из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Позднее стало известно, что это может стать причиной переноса соревнований по биатлону из России.
"Мы требуем от IBU отменить все международные соревнования в России, пока борьба с допингом в этой стране не будет соответствовать требованиям ВАДА, — говорится в письме. — Уровень применения допинга российскими спортсменами достиг беспрецедентных масштабов, в данной ситуации Федерация биатлона Норвегии не может оставаться в стороне".
Как пишет агентство, в среду британцы и чехи выступили с официальным заявлением, в котором отметили, что будут бойкотировать мартовский этап Кубка мира в Тюмени.
Рабочая группа IBU предоставит рекомендации по допинг-случаям россиян 22 декабря, после чего организация вынесет решение по данному вопросу. Этап Кубка мира в Тюмени должен пройти с 9 по 12 марта.
Напомним, 13 декабря Россию лишили чемпионата мира по бобслею.
Также напомним, двумя неделями ранее в МОК продлили санкции против РФ и призвали не проводить в России соревнования по зимним видам спорта.