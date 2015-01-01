Эхо допингового скандала. Норвегия требует лишить Россию соревнований по биатлону

Уровень применения допинга российскими спортсменами достиг беспрецедентных масштабов, говорят в Федерации биатлона Норвегии.

Биатлонист

У России продолжаются проблемы, вызванные допинговым скандалом и. Федерация биатлона Норвегии обратилась с письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием отменить все запланированные в России соревнования.

Об этом со ссылкой на норвежский портал tv2.no сообщает ТАСС.

IBU 15 декабря объявил о получении от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) списка с именами 31 российского биатлониста из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Позднее стало известно, что это может стать причиной переноса соревнований по биатлону из России.

"Мы требуем от IBU отменить все международные соревнования в России, пока борьба с допингом в этой стране не будет соответствовать требованиям ВАДА, — говорится в письме. — Уровень применения допинга российскими спортсменами достиг беспрецедентных масштабов, в данной ситуации Федерация биатлона Норвегии не может оставаться в стороне".

Как пишет агентство, в среду британцы и чехи выступили с официальным заявлением, в котором отметили, что будут бойкотировать мартовский этап Кубка мира в Тюмени.

Рабочая группа IBU предоставит рекомендации по допинг-случаям россиян 22 декабря, после чего организация вынесет решение по данному вопросу. Этап Кубка мира в Тюмени должен пройти с 9 по 12 марта.

Напомним, 13 декабря Россию лишили чемпионата мира по бобслею.

Также напомним, двумя неделями ранее в МОК продлили санкции против РФ и призвали не проводить в России соревнования по зимним видам спорта.