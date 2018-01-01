Экс-футболист сборной Италии может продолжить карьеру в "Динамо" — СМИ

Киевляне уже попросили предоставить информацию о 31-летнем Алессио Черчи.

Алессио Черчи может стать игроком киевского «Динамо» readfootball.com

Итальянский футболист, бывший нападающий "Вероны" Алессио Черчи может стать игроком киевского "Динамо"

Киевляне уже попросили предоставить информацию о 31-летнем бывшем нападающем сборной Италии, пишет портал TodomercadoWeb.

Кроме вице-чемпионов Украины, интерес к футболисту проявляют "Бурсаспор", "Гезтепе" и "Сивасспор".

Отметим, что Черчи провел за "Верону" в прошлом сезоне 25 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Кроме того, за время своей карьеры он успел поиграть в "Роме", "Фиорентине", "Торино", "Милане", а также в испанском "Атлетико". В составе национальной сборной Италии Черчи провел 14 матчей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что состав "Шахтера" пополнил экс-форвард "Динамо".

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