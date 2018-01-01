Экс-футболист сборной Украины рассказал, почему Луческу ненавидел украинцев

Андрей Воробей рассказал о временах, когда работал с Мирчей Луческу.

Мирча Луческу ненавидел украинцев, заявил Андрей Воробей EPA/UPG

Бывший форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей рассказал о временах, когда работал с Мирчей Луческу

"У меня складывалось впечатление, что он не любил украинцев, вообще не любил. Даже ненавидел. Был заложником ситуации — надо было четверых ставить.

Не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев, как людей, но как футболистов — точно.

Как тренер он сильный, но как человек… Знаешь, тренер найдет тысячу способов, как уничтожить игрока. А мы — я, Тимощук, которые доморощенные, у него были поперек горла", — рассказал Воробей в интервью передаче Вацко Live.

Напомним, ранее сообщалось, что новым главным тренером донецкого "Шахтера" может стать сын экс-наставника "горняков" Мирчи Луческу — Разван.

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