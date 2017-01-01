Экс-футболиста сборной Украины избили во время матча в Ужгороде: видео

Пытаясь вступиться за партнера по команде, Олег Допилка получил несколько серьезных ударов.

Олега Допилку избили прямо на спортивной площадке footboom.com

В Ужгороде бывшего футболиста сборной Украины Олега Допилку избили болельщики во время матча чемпионата города по футзалу.

Допилка, который сейчас выступает за "Минай", вступил в перепалку с соперниками после спорного эпизода, пишет ТСН.

Пытаясь вступиться за партнера по команде, на которого мгновением ранее налетел вратарь, Допилка получил несколько серьезных ударов от болельщиков, которые начали защищать игроков соперника. Экс-футболиста киевского "Динамо" избивали даже ногами.

После этого случая организаторы соревнований решили остановить матч, а команде "Минай" засчитали победу.

В активе Допилки выступления за такие клубы, как: "Динамо", "Кривбасс", "Севастополь", "Говерла" и "Александрия". Кроме того, Олег провел 2 встречи за сборную Украины.

Видео эпизода, начиная с 35-й минуты:

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