Экс-игрок сборной Украины Алиев пояснил, почему болеет на ЧМ-2018 за Россию

Футболист ожидает, что российская команда пройдет в турнире "как можно дальше".

Алиев болеет за сборную России Фото: tsn.ua

Экс-игрок киевского Динамо, московского Локомотива и сборной Украины Александр Алиев признался, что болеет за сборную России на ЧМ-2018.

"Испания контролировала мяч, но пас ради паса... Такой футбол уже давно прошел. Самое главное в футболе – забить гол. Но у испанцев не получилось забить – сыграли 1:1, серия пенальти уже лотерея. Хочу, чтобы Россия прошла как можно дальше. Конечно, буду продолжать дальше болеть за Россию", - цитирует Алиева FootballHub.

Напомним, Алиев выступал за Динамо в 2005-2010 и 2011-2013 годах, сыграв за это время 134 матча, в которых он забил 30 мячей. В составе сборной Украины провел 28 матчей и отметился шестью голами.

Как ранее сообщалось, в октябре 2016-го Алиев был отчислен из казахстанского "Тараза" за драку с главным тренером Юрием Максимовым.

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